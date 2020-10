Di Marzio (Sky): “Koulibaly e il City sono stati abbastanza vicini” (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio è intervento ai microfoni di radi Marte per un commento sul mercato del Napoli Un voto al mercato del Napoli? “Direi 8, Osimhen è stato un super affare, si è rinnovato Mertens, si è trattenuto Koulibaly, ha preso Bakayoko in pochi giorni e ha rivalutato Lozano. Petagna garantisce una soluzione in più avanti. In caso di cessione di Milik e Llorente poteva anche essere più alto. La Roma sul polacco ha cambiato le condizioni e il Napoli può farci poco, vedremo a gennaio se ci sarà cessione” L’affare clamorosamente saltato in questa sessione? “Nel Napoli nessuno, anche se Koulibaly e il Manchester City sono stati abbastanza vicini“. L'articolo Di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Diè intervento ai microfoni di radi Marte per un commento sul mercato del Napoli Un voto al mercato del Napoli? “Direi 8, Osimhen è stato un super affare, si è rinnovato Mertens, si è trattenuto Koulibaly, ha preso Bakayoko in pochi giorni e ha rivalutato Lozano. Petagna garantisce una soluzione in più avanti. In caso di cessione di Milik e Llorente poteva anche essere più alto. La Roma sul polacco ha cambiato le condizioni e il Napoli può farci poco, vedremo a gennaio se ci sarà cessione” L’affare clamorosamente saltato in questa sessione? “Nel Napoli nessuno, anche se Koulibaly e il Manchestervicini“. L'articolo Di ...

