Denis Godeas nella storia. Unico giocatore a segnare dalla Serie A alla Terza Categoria

Ricordate l'attaccante Denis Godeas? Il giocatore, 45 anni, è entrato nella leggenda per aver segnato in tutte le categorie del calcio italiano. dalla Serie A, alla Terza Categoria. E' l'Unico calciatore in Italia ad essere riuscito in tale impresa. Classe 1975, l'attaccante triestino, è entrato nella storia. Ben 314 le reti, tra i professionisti. Ha toccato la Serie A nel 2006, da gennaio a giugno, segnando anche 3 gol con il Palermo. Un altro gol lo segnò poi anche con il Como in massima Serie. Poi tanta Serie B, con la Triestina, il Bari, il Messina, il Mantova.

