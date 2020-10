Delitto di Garlasco | Alberto Stasi insiste | ci sarà il ricorso in Cassazione

Leggi su chenews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Dichiarato colpevole del ‘di’, che vide perdere la vita a Chiara Poggi,ancora non si arrende.(Fonte foto: web)Laura Panciaroli, avvocato difensore di, ritenuto colpevole deldidel 13 agosto 2007, ha annunciato che non si darà per vinta. Preparato unincontro l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia. Richiesta però, mandata di nuovo al mittente, in quanto ritenuta inammissibile. I giudici anzi, hanno preparato ben 49 pagine di risposta, con tutte le motivazioni che spiegano alla difesa, perché...