De Luca vieta ai medici di dare informazioni sulla situazione sanitaria Cosa c’è dietro?

(Di venerdì 9 ottobre 2020) A voler essere un po’ sentenziosi cascherebbe a pennello il detto: “chi la fa l’aspetti”. Proprio chi si è particolarmente distinto durante il periodo della quarantena per le insolite campagne, alcune delle quali diventate virali in maniera più che ironica, adesso finisce sotto i riflettori per tutto il contrario di quello che predicava. Parliamo del Governatore della regione Campania, il cui numero dei contagi negli ultimi giorni si è elevato notevolmente, tanto da essere il territorio dello stivale più colpito e il cui sistema sanitario sembrerebbe trovarsi notevolmente in difficoltà. Lascia moltissimi sospetti la notizia dell’imposizione di Vincenzo Decon la quale hato aed operatori del settore di fornire liberamente ...

