"De Luca uomo di mer***a". Dagospia durissimo contro Massa: "Levategli il vino" (Di venerdì 9 ottobre 2020) "Levategli il fiasco". Dagospia picchia durissimo su Fabio Massa, firma di Affaritaliani.it, "colpevole" di aver scritto un articolo molto pesante contro Vincenzo De Luca, governatore della Campania. Lo definisce "uomo di m***a", mutuando una affermazione di un consigliere lombardo del Movimento 5 Stelle, il bergamasco Dario Violi, relative a queste parole che De Luca pronunciò a tragedia coronavirus ancora calda: "Quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti". Massa accusa De Luca, "che pure mi è sempre stato simpatico", di essere andato a chiedere aiuto a Roma per evitare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) "il fiasco".picchiasu Fabio, firma di Affaritaliani.it, "colpevole" di aver scritto un articolo molto pesanteVincenzo De, governatore della Campania. Lo definisce "di m***a", mutuando una affermazione di un consigliere lombardo del Movimento 5 Stelle, il bergamasco Dario Violi, relative a queste parole che Depronunciò a tragedia coronavirus ancora calda: "Quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti".accusa De, "che pure mi è sempre stato simpatico", di essere andato a chiedere aiuto a Roma per evitare un ...

