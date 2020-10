De Luca | “Juve-Napoli? Agnelli penoso e sleale Ringrazi le Asl per aver evitato di infettare Ronaldo”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tuona come al solito il Governatore della Campania Vincenzo Deche replica alle parole del presidente della Juventus Andreaseguite alla mancata presentazione dei partenopei domenica scorsa all'Allianz Stadium. Nel corso di una diretta Facebook Deha detto: "I giocatori dal punto di vista della sanità sono sottoposti alle stesse regole di tutti i cittadini italiani. E dunque ilnon parte perché messo in quarantena dalle ASL. La Juventus, per bocca del presidente Andrea, fa una dichiarazione penosa, imbarazzante. 'Siccome c'è un protocollo, noi andremo allo stadio', hanno dichiarato. Il presidente della Juve è un uomo appassionato, oltre che di palle e palloni, anche di filosofia. E per questo gli ricordo ciò che diceva ...