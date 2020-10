De Luca durissimo contro Agnelli e Mancini: le parole del Governatore della Campania (Di venerdì 9 ottobre 2020) Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato con toni molto duri di Andrea Agnelli, della Juve e di Mancini Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato di Juve-Napoli in una diretta social. Questa le frecciate del Governatore. JUVE-NAPOLI – «Il Napoli non parte perché messo in quarantena dalle ASL. La Juventus, per bocca del suo presidente, fa una dichiarazione penosa e imbarazzante. Siccome c’è un protocollo, noi andremo allo stadio. Il presidente della Juve è un uomo appassionato oltre che di pallone, anche di filosofia, e mi permetto di ricordargli Schopenauer: ‘La gloria bisogna conquistarla, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Vincenzo De, presidenteRegione, ha parlato con toni molto duri di AndreaJuve e diIl presidenteRegione, Vincenzo De, ha parlato di Juve-Napoli in una diretta social. Questa le frecciate del. JUVE-NAPOLI – «Il Napoli non parte perché messo in quarantena dalle ASL. La Juventus, per bocca del suo presidente, fa una dichiarazione penosa e imbarazzante. Siccome c’è un protocollo, noi andremo allo stadio. Il presidenteJuve è un uomo appassionato oltre che di pallone, anche di filosofia, e mi permetto di ricordargli Schopenauer: ‘La gloria bisogna conquistarla, ...

