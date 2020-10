De Luca: “Con 800 positivi al giorno in Campania sarà lockdown” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella consueta diretta Facebook settimanale, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha dichiarato che se il trend dei contagi continua ad aumentare non esclude il lockdown della regione. “Entriamo nella fase D, cioè quella del contagio elevato o elevatissimo, perché se abbiamo 750 contagi il quadro cambia. L’obiettivo a cui puntiamo è avere più o meno un equilibrio tra nuovi contagi e persone dichiarate guarite. Ma, se questo equilibrio salta, cioè se dovessimo avere mille contagi e 200 guariti al giorno è lockdown. Se, in termini assoluti, hai 800 positivi al giorno arriviamo alla chiusura di tutto. Già oggi forse siamo arrivati al punto in cui dovremmo prendere decisioni drastiche, attendiamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella consueta diretta Facebook settimanale, il presidente della Regione, Vincenzo Deha dichiarato che se il trend dei contagi continua ad aumentare non esclude il lockdown della regione. “Entriamo nella fase D, cioè quella del contagio elevato o elevatissimo, perché se abbiamo 750 contagi il quadro cambia. L’obiettivo a cui puntiamo è avere più o meno un equilibrio tra nuovi contagi e persone dichiarate guarite. Ma, se questo equilibrio salta, cioè se dovessimo avere mille contagi e 200 guariti alè lockdown. Se, in termini assoluti, hai 800alarriviamo alla chiusura di tutto. Già oggi forse siamo arrivati al punto in cui dovremmo prendere decisioni drastiche, attendiamo ...

