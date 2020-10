De Luca | «Agnelli ha fatto una dichiarazione penosa | il protocollo non conta niente»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Non ci hanno nemmeno ringraziato, abbiamo evitato digiare Ronaldo! Avremmo conquistato i titoli del New York Times”. Così il governatore della Campania Vincenzo Decommenta la vicenda di Juve-Napoli. E lo fa coi i suoi modi “L’Asl mette in isolamento itti stretti dei positivi e si assicura che i tamponi siano negativi Qui interviene la Federazione gioco Calcio, col suoin deroga alla disposizione del Ministero e della Regione. E si apre un polverone. Ilnonperché è un atto privato, nondal punto di vista della legge e della sanità. I giocatori sono sottoposti alle stesse regole di tutti i cittadini italiani. Il Napoli non parte perché ...