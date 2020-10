De Luca, a 800 casi di coronavirus al giorno scatta il lockdown in Campania (Di venerdì 9 ottobre 2020) Emergenza coronavirus in Campania, Vincenzo De Luca: “Se hai 800 positivi al giorno arriviamo alla chiusura di tutto”. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione sull’emergenza coronavirus e torna a parlare di lockdown. Di seguito il post Facebook con il video di Vincenzo De Luca. coronavirus, il punto della situazione#coronavirus: Facciamo il punto della situazione sull'andamento dell'epidemia e sulle misure che intendiamo mettere in campo per fermare i contagi.Seguiteci:Pubblicato da Vincenzo De Luca su Venerdì 9 ottobre 2020 coronavirus in Campania, De ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Emergenzain, Vincenzo De: “Se hai 800 positivi alarriviamo alla chiusura di tutto”. Il Presidente della RegioneVincenzo Deha fatto il punto della situazione sull’emergenzae torna a parlare di. Di seguito il post Facebook con il video di Vincenzo De, il punto della situazione#: Facciamo il punto della situazione sull'andamento dell'epidemia e sulle misure che intendiamo mettere in campo per fermare i contagi.Seguiteci:Pubblicato da Vincenzo Desu Venerdì 9 ottobre 2020in, De ...

