Dayane contro Stefania: “Ha influenzato tutti”, Zorzi accende la miccia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi c’è stato un nuovo scontro al Grande Fratello Vip 5. Questo cast è ormai abituato ad avere discussioni spesso dopo pranzo e così è successo anche tra Dayane Mello e Stefania Orlando. A innescare tutto è stato Tommaso Zorzi, però. Il concorrente ha infatti invitato tutti i suoi compagni di avventura a parlare di … L'articolo Dayane contro Stefania: “Ha influenzato tutti”, Zorzi accende la miccia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi c’è stato un nuovo sal Grande Fratello Vip 5. Questo cast è ormai abituato ad avere discussioni spesso dopo pranzo e così è successo anche traMello eOrlando. A innescare tutto è stato Tommaso, però. Il concorrente ha infatti invitato tutti i suoi compagni di avventura a parlare di … L'articolo: “Hatutti”,laproviene da Gossip e Tv.

LadyFalenaIvana : RT @_heysestra: Dayane: “Stasera so già che avrò un sacco di persone contro che hanno sparlato di me, è già arrivata Guenda che mi ha detto… - asiastanaccount : RT @_heysestra: Dayane: “Stasera so già che avrò un sacco di persone contro che hanno sparlato di me, è già arrivata Guenda che mi ha detto… - leonol95 : RT @_heysestra: Dayane: “Stasera so già che avrò un sacco di persone contro che hanno sparlato di me, è già arrivata Guenda che mi ha detto… - Cristin00189740 : Dayane vuole dormire in lavatrice ha capito che ci stanno persone dentro la stanza arancione che gli remano contro… - FromMercury8 : RT @_heysestra: Dayane: “Stasera so già che avrò un sacco di persone contro che hanno sparlato di me, è già arrivata Guenda che mi ha detto… -