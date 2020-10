Da «Non ce n’è Coviddi» a «Il virus c’è: siamo messi male»: la svolta di Angela da Mondello: «Usate la mascherina» – Il video (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)«Mi potete dire che sono incoerente, ma il Covid c’è» dice Angela Chianello, aspirante influencer con 178 mila follower su Instagram diventata suo malgrado famosa per il suo: «Non ce n’è Coviddi, non ce n’è» all’inizio dell’estate. Da giorni ormai sul suo profilo ha mostrato un cambio radicale nella sua posizione sulla pandemia di Coronavirus. Con i numeri in salita in tutta Italia, specialmente al Sud, anche Angela è dovuta tornare sui suoi passi. E lo aveva fatto già con un video a fine settembre, tornato a circolare in queste ore sui social, nel quale invita a indossare la mascherina: «Pensiamo alla nostra salute e a ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre)«Mi potete dire che sono incoerente, ma il Covid c’è» diceChianello, aspirante influencer con 178 mila follower su Instagram diventata suo malgrado famosa per il suo: «Non ce n’è, non ce n’è» all’inizio dell’estate. Da giorni ormai sul suo profilo ha mostrato un cambio radicale nella sua posizione sulla pandemia di Corona. Con i numeri in salita in tutta Italia, specialmente al Sud, ancheè dovuta tornare sui suoi passi. E lo aveva fatto già con una fine settembre, tornato a circolare in queste ore sui social, nel quale invita a indossare la: «Penalla nostra salute e a ...

pietroraffa : Di solito tra le tendenze vediamo tanti hashtag inutili. Oggi, invece, ce n'è uno che vale davvero la pena utilizz… - tancredipalmeri : 757 positivi solo in Campania, e con la miseria di soli 10mila tamponi. Numeri che in una singola regione non si ve… - Eurosport_IT : Sapevamo che sarebbe stato difficile, ma il futuro è tutto tuo @janniksin! Non hai sfigurato per un istante contro… - BARBARAANTONEL8 : RT @pietroraffa: Di solito tra le tendenze vediamo tanti hashtag inutili. Oggi, invece, ce n'è uno che vale davvero la pena utilizzare: #… - antony220970 : RT @valy_s: Incredibile ma vero???? Il @TgLa7 fa un minimo di informazione “seria”. Sento dire che “sì,il n.di contagi #Covid_19 è come april… -

Ultime Notizie dalla rete : Non n’è Rapporto 2020-2029 sul mercato globale Tappetini Di Protezione A Terra analisi approfondita ricerca, tendenze Future e sviluppo con aggiornamenti COVID-19 di Marketresearch.biz Genova Gay