Cristiano Ronaldo è finito nel mirino dei ladri (Di venerdì 9 ottobre 2020) ladri scatenati in Portogallo. Cristiano Ronaldo, come scrive il Diario de Noticias Madeira, è finito nel mirino dei malviventi. La villa da 7 milioni è stata "visitata" da ignoti che, tra le altre cose, si sono impossessati di una maglia della Juve autografata da CR7. Nella casa di Canical, che sorge nel Comune di Machico (arcipelago di Madeira), al momento del furto, erano presenti la madre del giocatore e il fratello Hugo, che non si sono accorti dei ladri, dal momento che la villa è di sette piani. La compagna di Ronaldo era a Parigi per la settimana della moda.

