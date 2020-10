Covid | Ricciardi Oms | valutiamo riduzione quarantena a 10 giorni

rtl1025 : ?? 'Rischiamo fra un mese di avere oltre 8 mila casi al giorno e tra due mesi, quando arriverà l'influenza, di avere… - MediasetTgcom24 : Covid, Ricciardi: a novembre rischiamo 16mila casi al giorno #coronavirus - TgLa7 : #Covid: #Ricciardi, a novembre rischiamo 16.000 casi al giorno - BluDiChina : @PiazzaaItalia @Beniami85692140 @tweetnewsit Il programma della mia covid-giornata: - 8, In forma con Virillo, fai… - TwittinLor : RT @boni_castellane: Ci sarebbe un piccolo insignificante appello contro le misure generalizzate per il Covid firmato da 137.000 (centotren… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricciardi

– “Il calcio non è essenziale. E’ importantissimo per il nostro paese ma non è essenziale”. Così si è espresso il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, su La7. Le attività legate al ..."Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni visiterà alle 16.00 il Museo Archeologico di Stabiae Libero d’Orsi e sarà protagonista nell’aula consiliare di Palazzo Farnese per sostenere la candidatur ...