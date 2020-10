Covid Regioni, contagi allarmanti. De Luca: «Chiudere la Campania? Si prenderanno decisioni necessarie» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Regioni ai limiti della soglia. Il numero di contagiati per Covid comincia a fare paura in molte zone d'Italia. Con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 9 ottobre 2020)ai limiti della soglia. Il numero diati percomincia a fare paura in molte zone d'Italia. Con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco...

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - graziano_delrio : Serve più responsabilità individuale per tenere sotto controllo la diffusione del virus #Covid_19 . Preziosa la col… - GiovanniToti : Non condivido l'idea del #Governo di bloccare la possibilità per le Regioni di fare ordinanze migliorative, se non… - Ultron65 : RT @Adnkronos: #Covid, #Boccia: 'Chiusura tra regioni? Non si può escludere' - infoitinterno : Covid-19, Boccia: “Chiusura delle Regioni? Non si può escludere nulla” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Regioni Covid Regioni, contagi allarmanti. De Luca: «Chiudere la Campania? Si prenderanno decisioni necessarie» Il Messaggero Assunzione di personale per servizi sanitari e sociali: prosegue l’impegno della Regione

migliaia di infermieri per fronteggiare l’emergenza Covid, quando il reperimento di questa professionalità rappresentava un enorme problema per quasi tutte le altre regioni. Il forte investimento in ...

Covid, la Svizzera mette la Sardegna nella lista nera: “Quarantena per chi arriva qui e proviene dall’Isola”

Covid, la Svizzera mette la Sardegna nella lista nera ... Evidentemente sono queste per le autorità elvetiche le Regioni italiane considerate a maggiore rischio di contagi del virus, e in prima fila c ...

migliaia di infermieri per fronteggiare l’emergenza Covid, quando il reperimento di questa professionalità rappresentava un enorme problema per quasi tutte le altre regioni. Il forte investimento in ...Covid, la Svizzera mette la Sardegna nella lista nera ... Evidentemente sono queste per le autorità elvetiche le Regioni italiane considerate a maggiore rischio di contagi del virus, e in prima fila c ...