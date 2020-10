Covid: record di nuovi casi in Russia, 12.126 in 24 ore (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - MOSCA, 09 OTT - In Russia si sono registrati 12.126 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore: si tratta del numero più alto di contagi in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia e supera quindi il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - MOSCA, 09 OTT - Insi sono registrati 12.126di-19 in 24 ore: si tratta del numero più alto di contagi in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia e supera quindi il ...

Covid: balzo record in Bulgaria, 516 casi nelle 24 ore

(ANSAmed) - SOFIA, 09 OTT - Per il terzo giorno consecutivo in Bulgaria si registra un'impennata del numero dei nuovi contagi, 516 nelle 24 ore, un record assoluto dall'inizio dell'epidemia ...

