Covid | Nuovi contagi superata la quata 5 mila | 28 morti

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Redazione Secondo il bollettino giornaliero del ministero della Salute, si registra un aumento dipositivi nelle ultime 24 ore. Crescono, rispetto al giorno precedente, anche i tamponi effettuati (oggi 129.471, ieri 128.098). I ricoverati in terapia intensiva salgono a 387 (+29). Idecessi sono 28. Igiornalieri individuati in Lombardia sono 983, … Impronta Unika.

TgLa7 : #Covid: #Germania, 4 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore: Ministro della Salute tedesco molto preoccupato - stebellentani : Dai dati ISS diffusi dalle agenzie emergono nuovi dati sui decessi covid. Etá media alzata da 77,8 a 81,7 anni. Sot… - Adnkronos : ++#Covid, in #Campania 757 nuovi casi++ - AnnaritaNinni : RT @Agenzia_Ansa: #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima regione… - bastaCasta : RT @Agenzia_Ansa: #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Nuovi

Il Messaggero

'Sì a mini lockdown solo se veramente 'mini' e necessari a circoscrivere un focolaio iniziale, altrimenti assolutamente no: un nuovo ...Usa: Fauci, rischio 300-400mila morti se non agiamo bene (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ott - In tema di Coronavirus, nonostante il tentativo di Trump di minimizzare i rischi, la situaz ...