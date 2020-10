Covid: Milan, anche Gabbia è positivo (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, - MilanO, 09 OTT - Matteo Gabbia è positivo al Covid. Lo annuncia il Milan in una nota spiegando che il difensore è "attualmente con la Nazionale Italia Under 21 in Islanda". E' il terzo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 ottobre 2020) ANSA, -O, 09 OTT - Matteoal. Lo annuncia ilin una nota spiegando che il difensore è "attualmente con la Nazionale Italia Under 21 in Islanda". E' il terzo ...

SkySport : Milan, ripresa e nuovi tamponi a Milanello: Ibrahimovic è ancora positivo al Covid-19 - AntoVitiello : AC #Milan comunica di essere stato informato che Matteo #Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19. - teo_acm : RT @russ_mario1: Dal comunicato Milan si percepisce che il Milan ha migliorato la gestione dei propri costi ma è stato travolto dall'effett… - AlexJuventina34 : RT @MarcoIaria1: Il #Milan ha chiuso il bilancio 2019-20 con la perdita record di 195 milioni. Lo squilibrio strutturale è stato aggravato… - maldiniforever3 : RT @AntoVitiello: AC #Milan comunica di essere stato informato che Matteo #Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato po… -