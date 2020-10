Covid-Italia, perché non stiamo come sei mesi fa (Di venerdì 9 ottobre 2020) 23 marzo, 11 aprile. I dati dei nuovi contagi registrati ieri - 4458 nuovi positivi, 22 morti, 128.098 tamponi, altri 21 ricoverati in terapia intensiva - hanno scatenato la corsa a risalire, a ritroso, ai giorni più critici dell’emergenza. Cifre più o meno simili - almeno per quel che riguarda i nuovi contagi - erano state rilevate sabato 11 aprile. Sul bollettino della Protezione civile risultavano 4614 ulteriori positivi e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli spiegò che i tamponi effettuati erano stati 56.000. I pazienti in terapia intensiva erano 3381, 619 i morti, 3381 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sui social, invece, gira la foto di un foglietto scritto a penna che riporta i dati del 23 marzo, quando i nuovi casi furono 4789, i morti 602, i tamponi effettuati 17.066 e i ricoverati in terapia intensiva salirono a 3204 dai 3009 del ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) 23 marzo, 11 aprile. I dati dei nuovi contagi registrati ieri - 4458 nuovi positivi, 22 morti, 128.098 tamponi, altri 21 ricoverati in terapia intensiva - hanno scatenato la corsa a risalire, a ritroso, ai giorni più critici dell’emergenza. Cifre più o meno simili - almeno per quel che riguarda i nuovi contagi - erano state rilevate sabato 11 aprile. Sul bollettino della Protezione civile risultavano 4614 ulteriori positivi e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli spiegò che i tamponi effettuati erano stati 56.000. I pazienti in terapia intensiva erano 3381, 619 i morti, 3381 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sui social, invece, gira la foto di un foglietto scritto a penna che riporta i dati del 23 marzo, quando i nuovi casi furono 4789, i morti 602, i tamponi effettuati 17.066 e i ricoverati in terapia intensiva salirono a 3204 dai 3009 del ...

