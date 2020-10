Covid | in Italia nuovi contagi oltre quota 5000 | 28 i morti

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo balzo dell'epidemia diin. Oggi si registrano 5.372casi contro i 4.458 di ieri, mai così tanti dal 28 marzo, per un totale di 343.770. In crescita anche i decessi 28 oggi ...

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - luigidimaio : Usiamo le mascherine, rispettiamo le norme anti covid, agiamo sempre con senso civico. E ricordate di scaricare l’a… - ItalyMFA : ??#COVID_19 | SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO ??Informazioni aggiornate al #7ottobre ?? - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Covid, De Luca: «Lockdown con 1000 casi e 200 guariti al giorno» - CoESItalia : Nuovo Articolo: L’Oms promuove la risposta italiana al COVID-19L’Organizzazione Mondiale della Sanità rende omaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Il Messaggero

Dal London Stock Exchange passerà al consorzio Euronext, in un'operazione a cui partecipa anche Cassa Depositi e Prestiti (e non per caso) ...Enria, capo della supervisione bancaria europea, invoca maggiore integrazione fra gli istituti di credito dell'eurozona. La pandemia sta accelerando i processi di connessione transnazionale. Efficienz ...