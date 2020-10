Covid, il sindaco Ranieri: “Stop fake news, tutti negativi i test al Comune” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo dall’ufficio stampa del Comune di Terzigno una dichiarazione del sindaco Francesco Ranieri: “Si comunica alla Cittadinanza e agli Organi di stampa per doverosa informazione, a seguito anche dei numerosi messaggi e fake news che sono stati pubblicati su social e su carta stampata locale, alcuni senza riscontro con la realtà sulla questione emergenza pandemia, che i test sierologici effettuati a tutto il Personale dipendente del Comune di Terzigno nella giornata di ieri, 9 ottobre 2020, hanno dato tutti un risultato negativo. Per un dipendente, assente per malattia, fino a questo momento non si hanno comunicazioni ufficiali in merito ad una positività al Covid-19 accertata. Si precisa, per completezza di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo dall’ufficio stampa del Comune di Terzigno una dichiarazione delFrancesco: “Si comunica alla Cittadinanza e agli Organi di stampa per doverosa informazione, a seguito anche dei numerosi messaggi eche sono stati pubblicati su social e su carta stampata locale, alcuni senza riscontro con la realtà sulla questione emergenza pandemia, che isierologici effettuati a tutto il Personale dipendente del Comune di Terzigno nella giornata di ieri, 9 ottobre 2020, hanno datoun risultato negativo. Per un dipendente, assente per malattia, fino a questo momento non si hanno comunicazioni ufficiali in merito ad una positività al-19 accertata. Si precisa, per completezza di ...

zazoomblog : Covid il sindaco Ranieri: “Stop fake news tutti negativi i test al Comune” - #Covid #sindaco #Ranieri: #“Stop - AnsaMarche : Covid, sindaco Fermo ricoverato in ospedale. Contagiato ad una cena 'da asintomatico' - TeleradioNews : Pietramelara. Scuola chiusa per Covid-19, interviene il sindaco: isolati anche tutti i familiari… - Trmtv : Matera, rinviato il comizio del sindaco Bennardi per l’aumento dei contagi da Covid. “Prima la salute” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco Covid, il sindaco di Napoli De Magistris: «Il virus è fuori controllo non si riesce a stare dietro ai contatti dei positivi» Il Messaggero Assembramenti e schiamazzi, il Sindaco riduce gli orari di apertura di un bar di via Irnerio

Schiamazzi, urla e rumori anche di notte, assembramenti e violazioni delle norme di distanziamento in vigore per contenere il contagio del coronavirus: per queste ragioni il Sindaco di Bologna ...

Nemmeno i militari hanno “messo in sicurezza” quella donna con disabilità

Il pm: violenza sulla disabile malata di Covid. Una ragazza con gravi problemi mentali sarebbe stata violentata nella struttura dov’era ospite, l’Oasi Maria Santissima di Troina (Enna) e ora aspetta ...

Schiamazzi, urla e rumori anche di notte, assembramenti e violazioni delle norme di distanziamento in vigore per contenere il contagio del coronavirus: per queste ragioni il Sindaco di Bologna ...Il pm: violenza sulla disabile malata di Covid. Una ragazza con gravi problemi mentali sarebbe stata violentata nella struttura dov’era ospite, l’Oasi Maria Santissima di Troina (Enna) e ora aspetta ...