Covid, Galli ad Accordi&Disaccordi (Nove): "Virologi di destra o sinistra? Allora chiediamo al virus di che parte politica è" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella narrazione televisiva e mediatica, ci sono i virologi considerati vicini in qualche modo alla destra, ad esempio Zangrillo e Bassetti, e i virologi in qualche modo filogovernativi? Secondo il professor Massimo Galli, ospite di 'Accordi&Disaccordi', il talk di approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, tutti i venerdì alle 22.45 su Nove, "se determinate posizioni diventano di destra o di sinistra, bisogna cercare di capire di che parte politica è il virus". "Io sono fuori da tutti i comitati, anzi sono stato riconvocato dal Cts della Lombardia a cui ho partecipato molto poco e molto poco convinto più che altro per dovere", ha spiegato il direttore della ...

Massimo Galli: “Sta succedendo quello che avevo previsto. Focolai in tutta Italia. Attenzione al prossimo weekend”. “Avevo previsto l’aumento di contagi, e purtroppo si conferma un trend rispetto al q ...

