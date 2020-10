Covid | ecco cosa potrebbe succedere con il nuovo Dpcm

(Di venerdì 9 ottobre 2020), fonte espansionetv.itAllo studio ilcon nuove misure restrittive per contrastare il. L‘obiettivo per il governo è quello di tenere aperte tutte le attività produttive e le scuole. Per questo oltre all‘obbligo di mascherine all’aperto e al chiuso sono al vaglio nuove restrizioni per contrastare l’aumento dei contagi e tutelare i cittadini senza lockdown., le restrizioni al vaglio Con l’aumento dei contagi dae l’indice Rt superiore a 1,5 per tre settimane il governo sta studiando nuove misure restrittive da iscrivere nelche Conte firmerà il 15 otttobre. Al vaglio costantemente i rapporti del ministero della Salute e l’indice di occupazione ...

Agenzia_Ansa : Dalla mascherine alle multe, ecco le regole #Covid #Coronavirus #ANSA - MichelaMarzano : Volete sapere perché in Francia ogni 24 ore ci sono 18 746 nuovi casi di #Covid_19 ? Ecco... - Corriere : ?? “Zone rosse” e chiusure mirate per evitare il lockdown totale: ecco la la linea del governo - CCanadese : Ed ecco la consueta anteprima della vignetta di Ynot! Scopritela su: - ilsussidiario : #COVID19, la virologa cinese Li-Meng Yan si prepara a produrre nuove prove sul Sars-Cov-2 uscito dal laboratorio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco

Quotidiano Sanità

Ecco il podcast del testo raccolto da Enrico Rotelli per il ... e in modo particolare in un momento storico come quello che stiamo vivendo di crisi per il coronavirus, ci siamo chiesti che abiti e ...Nel testo della Casa Bianca il dottore ha sottolineato: «Sabato cadrà il decimo giorno da quando il presidente è risultato positivo al Covid-19 ... se non di più. P.S. Ecco i parametri vitali di Trump ...