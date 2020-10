Covid bollettino oggi 9 ottobre 2020, 5.372 nuovi casi e 28 morti: Campania verso lockdown (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid, bollettino di oggi 9 ottobre 2020. Nell’ultimo elenco diramato dal Ministero della Salute emerge chein Italia si sono registrati 5.372 nuovi casi (343.770 il dato complessivo) e 28 morti. Il numero delle vittime sale così purtroppo a 36.111. Aumentano anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva (387, + 29 rispetto a ieri). Sono stati 129.471 i tamponi eseguiti nelle recenti 24 ore. La Lombardia resta la regione con il maggior incremento giornaliero di nuovi casi con ben 983. Desta preoccupazione il trend negativo in costante aumento: si teme più che mai oggi la seconda ondata e il pericolo di nuovi focolai. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 9 ottobre 2020)di. Nell’ultimo elenco diramato dal Ministero della Salute emerge chein Italia si sono registrati 5.372(343.770 il dato complessivo) e 28. Il numero delle vittime sale così purtroppo a 36.111. Aumentano anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva (387, + 29 rispetto a ieri). Sono stati 129.471 i tamponi eseguiti nelle recenti 24 ore. La Lombardia resta la regione con il maggior incremento giornaliero dicon ben 983. Desta preoccupazione il trend negativo in costante aumento: si teme più che maila seconda ondata e il pericolo difocolai. leggi anche l’articolo ...

Tg3web : Per la prima volta dopo mesi, l'Italia supera la quota di tremila casi di covid-19 in un solo giorno. Il bollettino… - SkyTG24 : #COVID__19, il bollettino di oggi: 5.372 nuovi contagi, 129.471 tamponi - paoloangeloRF : Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 ottobre 2020: crescono ancora i nuovi contagi (5.372), 28 …… - EmilianoAlchidi : RT @ferdinantripodi: Il bollettino di oggi: 4.458 nuovi casi 128.098 tamponi Quanti asintomatici? Quanti guariti? Perché non lo dicono? #… - arual812 : RT @SkyTG24: #COVID__19, il bollettino di oggi: 5.372 nuovi contagi, 129.471 tamponi -