Covid, bimba ha febbre, pediatra ordina tampone. Il padre la minaccia:”Ti ammazzo” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid, bimba ha febbre, pediatra ordina tampone. Il padre la minaccia:”Ti ammazzo”. Il medico: “Non escludo di denunciarlo” La pediatra Giannina Candelori di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ha ordinato un tampone su una bimba di 4 anni che aveva la febbre. Avendo fatto firmare il consenso alla madre, attualmente separata dal marito, la dottoressa ha … L'articolo Covid, bimba ha febbre, pediatra ordina tampone. Il padre la minaccia:”Ti ammazzo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020)ha. Illa:”Ti ammazzo”. Il medico: “Non escludo di denunciarlo” LaGiannina Candelori di Roseto degli Abruzzi (Teramo) hato unsu unadi 4 anni che aveva la. Avendo fatto firmare il consenso alla madre, attualmente separata dal marito, la dottoressa ha … L'articoloha. Illa:”Ti ammazzo” proviene da www.meteoweek.com.

ManciFlorindo : RT @ABRUZZOLIVETV: #coronavirus . #Bimba #positiva a #Fossacesia. Domani scuola materna chiusa #abruzzo #cronaca #Covid_19 - bizcommunityit : Covid, pediatra ordina tampone su bimba con la febbre, il padre la minaccia: «Vengo lì e t'ammazzo» - zazoomblog : Pediatra ordina tampone per bimba di 4 anni l’ira del padre: “Covid non esiste ti ammazzo” - #Pediatra #ordina… - zazoomblog : Il covid non esiste. Vengo in studio e la ammazzo: pediatra ordina il tampone a bimba di 4 anni padre perde la test… - infoitsalute : «Il covid non esiste. Vengo in studio e la ammazzo»: pediatra ordina il tampone a bimba di 4 anni, padre perde la t… -