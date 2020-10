Covid-19, ultime notizie – L’Oms annuncia: «Nuovo record, 350 mila nuovi contagi in 24 ore». In Francia sale la paura: oltre 20 mila positivi nell’ultima giornata (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, Nuovo picco dei contagi: +5.372 in 24 ore su quasi 130mila tamponi (ieri +4.458). Ancora 28 decessi – Il bollettino della Protezione civile 9 ottobre Coronavirus, in Lombardia boom di nuovi casi: quasi mille contagiati in 24 ore (ieri +683). Salgono terapie intensive (+3) e ricoveri ordinari (+10) – Il bollettino della Regione Lombardia 9 ottobre Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus,picco dei: +5.372 in 24 ore su quasi 130tamponi (ieri +4.458). Ancora 28 decessi – Il bollettino della Protezione civile 9 ottobre Coronavirus, in Lombardia boom dicasi: quasi milleati in 24 ore (ieri +683). Salgono terapie intensive (+3) e ricoveri ordinari (+10) – Il bollettino della Regione Lombardia 9 ottobre Per saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in Italia-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le ...

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - TgLa7 : #Covid: #Germania, 4 mila nuovi casi nelle ultime 24 ore: Ministro della Salute tedesco molto preoccupato - SkyTG24 : Covid, Oms: record di casi nel mondo, 350mila nelle ultime 24 ore. Allarme in tutta Europa - FatimaCurzio : RT @SkyTG24: Covid, Oms: record di casi nel mondo, 350mila nelle ultime 24 ore. Allarme in tutta Europa - StephaelD : RT @StephaelD: La chandelle arme ultime contre la COVID 19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Covid, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo: oltre 4mila casi in 24 ore in Germania. Nel mondo 338 mila... Corriere della Sera Francia, nuovo record di contagi Covid: oltre 20 mila in 24 ore

Sale la paura coronavirus in Francia, dove si è registrato un nuovo record di contagiati da coronavirus in un solo giorno: da giovedì sono stati ...

Inter, Nainggolan e Gagliardini ai tifosi: "Siamo in isolamento, ci vediamo presto"

Dopo la positività al coronavirus arrivano i messaggi dei due centrocampisti dell'Inter dai loro account social. "Purtroppo anch'io sono risultato positivo al Covid - scrive Nainggolan - sono in isola ...

Sale la paura coronavirus in Francia, dove si è registrato un nuovo record di contagiati da coronavirus in un solo giorno: da giovedì sono stati ...Dopo la positività al coronavirus arrivano i messaggi dei due centrocampisti dell'Inter dai loro account social. "Purtroppo anch'io sono risultato positivo al Covid - scrive Nainggolan - sono in isola ...