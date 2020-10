Covid-19, nuova vittima al San Pio: è la madre del sindaco di Moiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMoiano (Bn) – Lutto a Moiano, è morta la madre del primo cittadino Giacomo Buonanno. A darne notizia è stata la pagina social del comune sannita che a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera struttura municipale, hanno porto le loro condoglianze al primo cittadino. La madre del sindaco, è morta all’ospedale “San Pio” di Benevento, dove era ricoverata a causa del Covid-19, positività accertata il 24 settembre. L'articolo Covid-19, nuova vittima al San Pio: è la madre del sindaco di Moiano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Lutto a, è morta ladel primo cittadino Giacomo Buonanno. A darne notizia è stata la pagina social del comune sannita che a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera struttura municipale, hanno porto le loro condoglianze al primo cittadino. Ladel, è morta all’ospedale “San Pio” di Benevento, dove era ricoverata a causa del-19, positività accertata il 24 settembre. L'articolo-19,al San Pio: è ladeldiproviene da Anteprima24.it.

LegaSalvini : COVID, SALVINI E MELONI CONTRO IL DPCM: “NO A UNA NUOVA STRETTA, GLI ITALIANI HANNO GIÀ DIMOSTRATO BUONSENSO” - TgLa7 : #Covid: nuova stretta a Bruxelles, chiusi bar e caffe'. I ristoranti rimarranno invece aperti - TizianaFerrario : #Trump annuncia di essere positivo al #Covid_19 e si mette in quarantena con la moglie anche lei positiva. La campa… - Alessan23932244 : RT @Pgreco_: Il Covid è l’unica malattia i cui morti non si contano “all’anno”, come qualsiasi altra causa, ma da quando è arrivato il Covi… - VedeleAngela : RT @CriticaScient: Il Corriere della Sera cambia la nuova grafica che da alcuni giorni, oltre ai positivi, riportava anche il numero dei ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova Covid, in Sardegna aumentano i contagi e i ricoverati in "intensiva" La Nuova Sardegna Coronavirus, il nuovo Dpcm: ecco cosa dice su feste e cene a casa con amici

La risalita dei contagi ha obbligato a prendere nuove misure di contenimento, ma cosa impone il decreto sugli inviti domestici?

Coronavirus Francia, nuovo record di casi: oltre 20 mila in 24 ore

Il tasso di positività arriva al 10,4%. Il presidente del consiglio scientifico non esclude lockdown locali. La regola della pentola a pressione: «Si lascia soffiare un po’, si lascia uscire il vapore ...

La risalita dei contagi ha obbligato a prendere nuove misure di contenimento, ma cosa impone il decreto sugli inviti domestici?Il tasso di positività arriva al 10,4%. Il presidente del consiglio scientifico non esclude lockdown locali. La regola della pentola a pressione: «Si lascia soffiare un po’, si lascia uscire il vapore ...