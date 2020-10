Covid-19, l’allarme di De Luca: “Anche oggi oltre 700 contagi, saranno mesi pesanti” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’emergenza coronavirus non si ferma in Campania. Anche oggi, venerdì 9 ottobre, sono previsti oltre 700 positivi dopo i 757 di ieri. Ad annunciarlo è lo stesso Governatore Vincenzo De Luca che in mattinata ha partecipato all’assemblea dell’associazione trasportatori Anita di Napoli. “Avremo oltre 700 positivi” ma “il 90-95% è asintomatico” ha dichiarato De Luca che ricorda come la regione Campania soffra di più “perché quando abbiamo aperto l’Italia, quando abbiamo aperto le frontiere e abbiamo rimescolato il Paese, era inevitabile che la regione a maggiore densità abitativa avesse maggiori problemi”. Per De Luca il peggio deve ancora ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’emergenza coronavirus non si ferma in Campania. Anche, venerdì 9 ottobre, sono previsti700 positivi dopo i 757 di ieri. Ad annunciarlo è lo stesso Governatore Vincenzo Deche in mattinata ha partecipato all’assemblea dell’associazione trasportatori Anita di Napoli. “Avremo700 positivi” ma “il 90-95% è asintomatico” ha dichiarato Deche ricorda come la regione Campania soffra di più “perché quando abbiamo aperto l’Italia, quando abbiamo aperto le frontiere e abbiamo rimescolato il Paese, era inevitabile che la regione a maggiore densità abitativa avesse maggiori problemi”. Per Deil peggio deve ancora ...

