Covid-19 | la situazione peggiora in Italia | solo il Piemonte ha un Rt più alto della Campania

Non è prodigo di buone notizie il report settimanale delle Regioni a cura della Cabina di Regia. In Italia si osserva infatti un'accelerazione del progressivo peggioramento dell'epidemia di SARS-CoV-2, una situazione ormai in costante aumento per la decima settimana consecutiva. Per la prima volta, tra l'altro, si registrano segnali di criticità significativi relativi alla diffusione del virus nel nostro Paese. A livello nazionale continua a salire il numero di persone ricoverate (3.287 vs 2.846 in area medica, 303 vs 254 in terapia intensiva nei giorni 4/10 e 27/9, rispettivamente) e, conseguentemente, aumentano i tassi di occupazione delle degenze in area medica e in terapia intensiva. Sono 17 le Regioni che hanno riportato un aumento nel numero di casi

5.372 nuovi contagi e l’Iss avverte: la situazione è critica

