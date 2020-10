Covid-19 in Campania, De Luca: “Possiamo chiudere tutto”. Settimana prossima si rischia il lockdown (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Con l’incremento di 800 positivi al giorno è lockdown in Campania. Voglio essere chiaro su questo: arriviamo alla chiusura di tutto“, è questo il drastico annuncio del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nella sua ultima intervista, il governatore campano ha aperto alla possibilità di un nuovo lockdown, che, guardando i numeri attuali, sembra … L'articolo Covid-19 in Campania, De Luca: “Possiamo chiudere tutto”. Settimana prossima si rischia il lockdown Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Con l’incremento di 800 positivi al giorno èin. Voglio essere chiaro su questo: arriviamo alla chiusura di tutto“, è questo il drastico annuncio del Presidente della RegioneVincenzo De. Nella sua ultima intervista, il governatore campano ha aperto alla possibilità di un nuovo, che, guardando i numeri attuali, sembra … L'articolo-19 in, De: “Possiamotutto”.siil

