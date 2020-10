Covid-19 e gravidanza: più bimbi prematuri ma solo 3 su 100 contagiati (Di venerdì 9 ottobre 2020) Secondo la Società italiana di neonatologia solo 3 bimbi su 100 hanno contratto il Covid-19. Ma il 20% di essi nascono prematuri. Dalla Società italiana di neonatologia arrivano i primi dati del registro Covid-19, presentati al XXVI Congresso nazionale Sin: il 97% dei bimbi nati da madre positiva non ha contratto il Coronavirus. Quindi quello … L'articolo Covid-19 e gravidanza: più bimbi prematuri ma solo 3 su 100 contagiati è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 ottobre 2020) Secondo la Società italiana di neonatologiasu 100 hanno contratto il-19. Ma il 20% di essi nascono. Dalla Società italiana di neonatologia arrivano i primi dati del registro-19, presentati al XXVI Congresso nazionale Sin: il 97% deinati da madre positiva non ha contratto il Coronavirus. Quindi quello … L'articolo-19 e: piùma3 su 100è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

alfredoasr1927 : RT @EmaGiulianelli: L'utilizzo del #Covid per aumentare le visite e fare clickbait, con una madre e il suo bimbo che muoiono in ospedale a… - witchiekoo : RT @carol_trash: Tw stupro Oggi ci siamo svegliati con: -uno stupro su una donna disabile col covid che è risultato in una gravidanza -… - EmaGiulianelli : L'utilizzo del #Covid per aumentare le visite e fare clickbait, con una madre e il suo bimbo che muoiono in ospeda… - SanitaInf : Società italiana neonatologia: «Il 2.8% dei nati da madre positiva ha contratto il Covid-19» - Miky9985 : RT @carol_trash: Tw stupro Oggi ci siamo svegliati con: -uno stupro su una donna disabile col covid che è risultato in una gravidanza -… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid gravidanza Dopo 10 giorni in coma per Covid-19 scopre di essere incinta: nascono due gemelle Today.it Vaccino antinfluenzale 2020/21, chi deve farlo? | Le regole da seguire

In concomitanza con la pandemia da coronavirus, vaccinarsi è ancora più importante ... le donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo “postpartum", i soggetti ...

Influenza: parte campagna a Bologna,232mila vaccini per Ausl

In Autostazione, dunque, per alcune categorie a rischio sarà possibile vaccinarsi: qui si inizia lunedì 19 ottobre, con le donne in gravidanza. La prenotazione è online e se al momento della ...

In concomitanza con la pandemia da coronavirus, vaccinarsi è ancora più importante ... le donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo “postpartum", i soggetti ...In Autostazione, dunque, per alcune categorie a rischio sarà possibile vaccinarsi: qui si inizia lunedì 19 ottobre, con le donne in gravidanza. La prenotazione è online e se al momento della ...