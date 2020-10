Covid-19, Crisanti: “Tra 4 settimane capiremo la reale situazione in Italia” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19, la situazione in Italia torna a farsi seria ed è destinata ancora a peggiorare. Lo svela il virologo Andrea Crisanti intervenuto ai microfoni di Adnkronos Salute. Si fa sempre più seria la situazione epidemiologica in Italia, e il quadro è destinato ancora a peggiorare malgrado i 5.372 nuovi contagiati delle ultime 24 ore. Lo … L'articolo Covid-19, Crisanti: “Tra 4 settimane capiremo la reale situazione in Italia” proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020)-19, lain Italia torna a farsi seria ed è destinata ancora a peggiorare. Lo svela il virologo Andreaintervenuto ai microfoni di Adnkronos Salute. Si fa sempre più seria laepidemiologica in Italia, e il quadro è destinato ancora a peggiorare malgrado i 5.372 nuovi contagiati delle ultime 24 ore. Lo … L'articolo-19,: “Tra 4lain Italia” proviene da .

