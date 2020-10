Covid-19, contagiati 2.348 studenti e 402 docenti: il bollettino scolastico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19, ecco il punto della situazione in ambito scolastico. Ci sono già parecchi studenti e docenti contagiati, ma la ministra Azzolina rassicura tutti. Anche la scuola, purtroppo, inizia a fare i conti col Covid-19. Tant’è che sono già 2.348 gli studenti risultati positivi dalla riapertura allo scorso 3 ottobre, ovvero lo 0,037% delle presenze totali … L'articolo Covid-19, contagiati 2.348 studenti e 402 docenti: il bollettino scolastico proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020)-19, ecco il punto della situazione in ambito scolastico. Ci sono già parecchi, ma la ministra Azzolina rassicura tutti. Anche la scuola, purtroppo, inizia a fare i conti col-19. Tant’è che sono già 2.348 glirisultati positivi dalla riapertura allo scorso 3 ottobre, ovvero lo 0,037% delle presenze totali … L'articolo-19,2.348e 402: ilscolastico proviene da .

