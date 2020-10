Covid-19, bollettino 9 ottobre: 5372 contagi e 28 morti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19, l’ultimo bollettino emanato dalla Protezione civile. I contagi in Italia continuano a salire. Sfondato il muro dei 5mila contagi. In Italia la curva epidemica da coronavirus continua a salire nonostante le restrizioni attuate in tutto il Bel Paese. Dal 4 ottobre ad oggi i casi sono aumentati a dismisura riuscendo a superare la soglia dei … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020)-19, l’ultimoemanato dalla Protezione civile. Iin Italia continuano a salire. Sfondato il muro dei 5mila. In Italia la curva epidemica da coronavirus continua a salire nonostante le restrizioni attuate in tutto il Bel Paese. Dal 4ad oggi i casi sono aumentati a dismisura riuscendo a superare la soglia dei … L'articolo proviene da .

Tg3web : Per la prima volta dopo mesi, l'Italia supera la quota di tremila casi di covid-19 in un solo giorno. Il bollettino… - BasicLifeSupp : Covid. Il bollettino: oggi 5.372 nuovi casi e 28 morti - MondoNapoli : FOTO - Covid, il bollettino Regionale: disastro Campania, nuovo picco! - - Fprime86 : RT @SkySport: Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - LucienVangon : RT @ardigiorgio: bollettino covid emanato da Emiliano in persona. di 27 positivi a #Taranto precisa che uno è dipendente #ilva. Nulla dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino Covid Italia, bollettino di oggi 9 ottobre: 5.372 nuovi casi e 28 morti, quasi 130 mila i tamponi Il Messaggero Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 ottobre: altri 5.372 nuovi casi e 28 morti

In Toscana sono 17.095 i casi di positività al Coronavirus, 483 in più rispetto a ieri (289 identificati in corso di tracciamento e 194 da attività di screening). Delle 483 positività odierne, 33 sono ...

Coronavirus a Pistoia, sono 31 i nuovi casi venerdì 9 ottobre. 483 quelli in Toscana

Secondo il bollettino del 9 ottobre sono 17.095 i casi totali di Coronavirus in Toscana dall’inizio dell’epidemia, di cui 1.170 nella provincia di Pistoia Dal bollettino di venerdì 9 ottobre emerge ...

In Toscana sono 17.095 i casi di positività al Coronavirus, 483 in più rispetto a ieri (289 identificati in corso di tracciamento e 194 da attività di screening). Delle 483 positività odierne, 33 sono ...Secondo il bollettino del 9 ottobre sono 17.095 i casi totali di Coronavirus in Toscana dall’inizio dell’epidemia, di cui 1.170 nella provincia di Pistoia Dal bollettino di venerdì 9 ottobre emerge ...