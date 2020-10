Covid-19 | 5 372 nuovi contagi e 28 morti

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono 5.372 icasi di Coronavirus in Italia nelle 24 ore. L’aumento è di 914rispetto a ieri. I tamponi sono stati 129.471. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute.A trainare la crescita è la Lombardia, balzata a 983 casi in un giorno, seguita da Campania (769), Veneto (595), Toscana (483), Piemonte (401) e Lazio (387). Eccetto la Lombardia, si tratta degli incrementi più alti di sempre per queste regioni, ma anche per Puglia (249), Umbria (151) e Abruzzo (103).Nessuna regione è azero: la migliore è il Molise, che comunque con 11 casi raddoppia rispetto a ieri. I guariti sono 1.186 (ieri 1.060), per un totale di 237.549, mentre il numero degli attualmente positivi ...

I dati aggiornati sull’emergenza coronavirus in Italia. Dopo giorni di allerta per ... Nella giornata di oggi sono 5.372 i nuovi contagi. A renderlo noto, come di consueto, il bollettino della ...Reggio Calabria: CASI ATTIVI 195 (13 in reparto; 182 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 372 (351 guariti, 21 deceduti). • Crotone: CASI ATTIVI 6 (6 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 146 ...