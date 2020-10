Covid-19 | 5 372 nuovi casi e 28 morti Contagi raddoppiati in 72 ore

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono 5.372 idi Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. L’aumento è di 914rispetto a ieri. I tamponi sono stati 129.471. È quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute.I decessi sono 28 (+6). Gli attualmente positivi salgono così a 70.110 (+4.158), con 4.086 pazienti ricoverati con sintomi (+161) e 387 in terapia intensiva (+29). Sono in isolamento domiciliare 65.637 pazienti mentre sono guarite o sono state dimesse 1.186 persone.A trainare la crescita è la Lombardia, balzata a 983in un giorno, seguita da Campania (769), Veneto (595), Toscana (483), Piemonte (401) e Lazio (387). Eccetto la Lombardia, si tratta degli incrementi più alti di sempre per queste regioni, ma ...