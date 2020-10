Corruzione, arrestato il sindaco di sinistra di Eboli. Era stato appena rieletto con l’80% dei voti (Di venerdì 9 ottobre 2020) appena rieletto, è stato subito arrestato. È la sorte toccata al sindaco di centrosinistra di Eboli, in provincia di Salerno, Massimo Cariello. Il primo cittadino, confermato con l’80% dei voti, è stato eletto con una coalizione sostenuta dal Pd attraverso due civiche. Oggi, prima ancora di riuscire a presiedere la prima riunione di giunta, è finito ai domiciliari. Le accuse a suo carico e di altri quattro, fra i quali dei funzionari comunali, sono a vario titolo Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio; abuso d’ufficio; rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio; falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 ottobre 2020), èsubito. È la sorte toccata aldi centrodi, in provincia di Salerno, Massimo Cariello. Il primo cittadino, confermato con l’80% dei, èeletto con una coalizione sostenuta dal Pd attraverso due civiche. Oggi, prima ancora di riuscire a presiedere la prima riunione di giunta, è finito ai domiciliari. Le accuse a suo carico e di altri quattro, fra i quali dei funzionari comunali, sono a vario titoloper atto contrario ai doveri d’ufficio; abuso d’ufficio; rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio; falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un ...

