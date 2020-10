Corruzione, arrestato il sindaco di Eboli. Cariello va ai domiciliari (Di venerdì 9 ottobre 2020) In data odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, che dispone misure cautelari nei confronti di 5 indagati: Arresti domiciliari: Massimo Cariello, sindaco ed Assessore all’Urbanistica del Comune di Eboli; Interdizione temporanea dai pubblici uffici (12 mesi)Giuseppe Barrella, Responsabile dell’Area P. O. Urbanistica-Edilizia Ambiente del Comune di Eboli;Francesco Sorrentino, Direttore del I Settore “Area Amministrativa” del Comune di Cava de’ Tirreni, nonché componente della commissione del concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 10 unità di istruttore direttivo ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 ottobre 2020) In data odierna, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, che dispone misure cautelari nei confronti di 5 indagati: Arresti: Massimoed Assessore all’Urbanistica del Comune di; Interdizione temporanea dai pubblici uffici (12 mesi)Giuseppe Barrella, Responsabile dell’Area P. O. Urbanistica-Edilizia Ambiente del Comune di;Francesco Sorrentino, Direttore del I Settore “Area Amministrativa” del Comune di Cava de’ Tirreni, nonché componente della commissione del concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 10 unità di istruttore direttivo ...

fattoquotidiano : Corruzione, arrestato l’ex direttore del cimitero dei Rotoli a Palermo: “Mazzette da 800 euro in cambio di loculi” - ilbarone1967 : RT @Ettore572: Arrestato il sindaco di Eboli Massimo Cariello (centrosinistra) corruzione: appena rieletto, oggi era in programma la prima… - AndreaV91234412 : RT @claudio_2022: Eboli, il neo-sindaco di centrosinistra Massimo Cariello arrestato 36 ore dopo aver formato la giunta. Per irregolarità i… - FreedomRa1958 : RT @dantegiumanini: Ma che Bravo il sindaco Del PD Un komunistello in meno Eboli, corruzione: arrestato il sindaco Massimo Cariello - htt… - _Fumagalli : RT @claudio_2022: Eboli, il neo-sindaco di centrosinistra Massimo Cariello arrestato 36 ore dopo aver formato la giunta. Per irregolarità i… -