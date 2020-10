Coronavirus Usa, cena a tempo nei ristoranti: 90 minuti per consumare e pagare (Di venerdì 9 ottobre 2020) Negli Usa aumentano i contagi e da New York a Chicago, fino a Houston, molti ristoranti stanno cercando di far fronte alle nuove esigenze dovute all’emergenza Coronavirus: in molti ristoranti è stato istituito un tempo massimo di novanta minuti per consumare la propria cena all’interno del locale. Al novantesimo minuto i clienti sono invitati dai … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Negli Usa aumentano i contagi e da New York a Chicago, fino a Houston, moltistanno cercando di far fronte alle nuove esigenze dovute all’emergenza: in moltiè stato istituito unmassimo di novantaperla propriaall’interno del locale. Al novantesimo minuto i clienti sono invitati dai … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Usa Coronavirus, Usa: oltre 7,5 milioni di casi. Ue, oltre 10mila nuovi contagi in Francia e Gran Bretagna La Stampa Usa, Trump: "Sto molto bene. Farò un comizio sabato sera"

(LaPresse) Donald Trump è da poco rientrato dall'ospedale Walter Reed, dove era ricoverato per il Covid-19, e già pensa ai comizi in vista delle elezioni presidenziali. Dopo aver rifiutato l'idea di ...

Usa: è polemica sul tentativo di rapimento del governatore del Michigan

L'arresto da parte del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di sei persone, accusate di voler rapire il governatore del Michigan, la ...

(LaPresse) Donald Trump è da poco rientrato dall'ospedale Walter Reed, dove era ricoverato per il Covid-19, e già pensa ai comizi in vista delle elezioni presidenziali. Dopo aver rifiutato l'idea di ...

L'arresto da parte del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di sei persone, accusate di voler rapire il governatore del Michigan, la ...