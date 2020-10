Coronavirus | ultime notizie dal mondo Trump | “Penso di fare il test Covid oggi | e domani un comizio”

Leggi su tpi

(Di venerdì 9 ottobre 2020)dal: tutte le news in tempo reale– Sono circa 36milioni i casi difinora accertati nel, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui lesul-19 in Italia. Di seguito ledalsuldi, venerdì 9 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale. ore 07.00 –: “Penso diil, eun comizio” – ...