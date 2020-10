Coronavirus, terzo caso al Milan: Matteo Gabbia è positivo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Matteo Gabbia è positivo al Covid. Lo annuncia il Milan in una nota spiegando che il difensore è “attualmente con la Nazionale Italia Under 21 in Islanda“. E’ il terzo giocatore attualmente positivo nella squadra rossonera oltre a Ibrahimovic e al brasiliano Duarte.L'articolo Coronavirus, terzo caso al Milan: Matteo Gabbia è positivo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020)al Covid. Lo annuncia ilin una nota spiegando che il difensore è “attualmente con la Nazionale Italia Under 21 in Islanda“. E’ ilgiocatore attualmentenella squadra rossonera oltre a Ibrahimovic e al brasiliano Duarte.L'articoloalMeteoWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terzo Terzo matrimonio "contagiato" dal Coronavirus a Cesena Corriere Romagna L'M&A e i conti oltre le attese dei competitor spingono STM oltre 29 euro

Nxp ha preannunciato risultati per il terzo trimestre nettamente sopra le attese ... La ripresa del comparto automotive dopo la forte crisi dovuta all'emergenza pandemica di Covid-19 ha provocato ...

Coronavirus: malati cancro più resistenti? La risposta dei dottori anti-bufale

"Primo, in un contesto di complessiva incertezza riguardo le conoscenze su Covid-19, la ricerca sta progredendo e sta mettendo a fuoco le prove più rilevanti. Secondo, le persone che soffrono di ...

