Coronavirus: tampone per chi arriva da sei Paesi Ue, compresa la Francia. Bonaccini a Lamorgese: 'Più controlli' (Di venerdì 9 ottobre 2020) La lista è stata aggiornata dall'ordinanza firmata il 7 ottobre dal ministro della Salute e pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale. Intanto il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle ... Leggi su repubblica (Di venerdì 9 ottobre 2020) La lista è stata aggiornata dall'ordinanza firmata il 7 ottobre dal ministro della Salute e pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale. Intanto il presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle ...

borghi_claudio : @RobertoBurioni Gentile Professore, se la letteratura scientifica i siti medici e il NYT parlano di ricerca di test… - HuffPostItalia : Coronavirus, tampone obbligatorio per chi arriva da 6 paesi europei. C'è anche la Francia - repubblica : Coronavirus, nuovo record di casi nel mondo: 338.779. Italia impone tampone ad arrivi anche da Francia e Spagna [ag… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Coronavirus: #tampone obbligatorio per chi arriva in #Italia da sei Paesi, adesso c’è anche la #Francia - zannazyu : RT @borghi_claudio: @RobertoBurioni Gentile Professore, se la letteratura scientifica i siti medici e il NYT parlano di ricerca di test 'me… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tampone Tamponi e quarantene: ecco le regole per viaggiare al tempo del coronavirus Il Sole 24 ORE Italia Under21: altri tre positivi

“Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto oggi con l’Islanda, sono ...

Grande Fratello Vip 5, due concorrenti rivelano di aver avuto il coronavirus

Tuttavia, presto nella casa potrebbe entrare anche Paolo Brosio, reduce dal ricovero per coronavirus… Grande ... tutti circa l’esito del secondo tampone. Anch’esso pare aver dato esito ...

“Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto oggi con l’Islanda, sono ...Tuttavia, presto nella casa potrebbe entrare anche Paolo Brosio, reduce dal ricovero per coronavirus… Grande ... tutti circa l’esito del secondo tampone. Anch’esso pare aver dato esito ...