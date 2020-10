Coronavirus Sicilia, il bollettino del 9 ottobre 2020: 233 i nuovi contagi, ecco i numeri di Palermo e provincia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono 233 i nuovi casi di positività da Covid-19 in Sicilia.Per quanto riguarda la situazione nell'isola, sono stati effettuati 7.151 test dei quali il 3,25% è risultato positivo al virus. Delle 233 positività ben 85 si sono verificate a Palermo e provincia, con tre decessi che - insieme ad un'altro registrato a Caltanissetta - fermano il conteggio delle perdite per la giornata odierna. Un basso numero di guariti (24) e 401 persone attualmente ricoverate in ospedale stanno facendo inevitabilmente scattare un grosso campanello d'allarme, per una situazione che si sta velocemente facendo sempre più grave. 77 casi a Catania, 22 a Messina e 33 tra Trapani, Siracusa e Ragusa completano il quadro generale dei numeri relativi alla giornata di oggi. Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono 233 icasi di positività da Covid-19 in.Per quanto riguarda la situazione nell'isola, sono stati effettuati 7.151 test dei quali il 3,25% è risultato positivo al virus. Delle 233 positività ben 85 si sono verificate a, con tre decessi che - insieme ad un'altro registrato a Caltanissetta - fermano il conteggio delle perdite per la giornata odierna. Un basso numero di guariti (24) e 401 persone attualmente ricoverate in ospedale stanno facendo inevitabilmente scattare un grosso campanello d'allarme, per una situazione che si sta velocemente facendo sempre più grave. 77 casi a Catania, 22 a Messina e 33 tra Trapani, Siracusa e Ragusa completano il quadro generale deirelativi alla giornata di oggi.

