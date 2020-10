Coronavirus, si rischia un nuovo lockdown o una chiusura tra regioni? Cosa dicono gli esperti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Negli ultimi giorni la pandemia di Coronavirus, che durante l’estate sembrava scemata, sembra ritornare con forte irruenza: di giorno in giorno si registra un notevole incremento dei nuovi positivi, anche se, a differenza della prima ondata verificatasi da fine febbraio, stavolta la maggior parte sono asintomatici. Non si registra dunque un altrettanto notevole incremento dei ricoveri e degli accessi in terapia intensiva. Tuttavia, l’attenzione rimane alta. Due giorni fa il Premier Conte ha rinnovato l’appello all’utilizzo della mascherina in qualsiasi situazione di contatto con persone diverse da quelle con cui si convive, mentre oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che la libertà è una responsabilità comune, invitando ogni cittadino a fare la propria parte. E, oltre la paura, ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Negli ultimi giorni la pandemia di, che durante l’estate sembrava scemata, sembra ritornare con forte irruenza: di giorno in giorno si registra un notevole incremento dei nuovi positivi, anche se, a differenza della prima ondata verificatasi da fine febbraio, stavolta la maggior parte sono asintomatici. Non si registra dunque un altrettanto notevole incremento dei ricoveri e degli accessi in terapia intensiva. Tuttavia, l’attenzione rimane alta. Due giorni fa il Premier Conte ha rinnovato l’appello all’utilizzo della mascherina in qualsiasi situazione di contatto con persone diverse da quelle con cui si convive, mentre oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito che la libertà è una responsabilità comune, invitando ogni cittadino a fare la propria parte. E, oltre la paura, ...

Open_gol : Coronavirus, Fauci avverte Trump: «È in uno stadio iniziale della malattia. Non è escluso un peggioramento». Il v… - EREpifania : RT @open_migration: ?? Positivi al #Coronavirus prelevati da #Cas e trasferiti su #NaviQuarantena: ecco come una misura eccezionale destinat… - scandura : RT @open_migration: ?? Positivi al #Coronavirus prelevati da #Cas e trasferiti su #NaviQuarantena: ecco come una misura eccezionale destinat… - abuondiritto : RT @open_migration: ?? Positivi al #Coronavirus prelevati da #Cas e trasferiti su #NaviQuarantena: ecco come una misura eccezionale destinat… - Drkiarastorm : RT @open_migration: ?? Positivi al #Coronavirus prelevati da #Cas e trasferiti su #NaviQuarantena: ecco come una misura eccezionale destinat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rischia Coronavirus, in Germania boom di nuovi casi. E rischia di avverarsi la "Profezia di Merkel" la Repubblica Covid-19 in Germania, Merkel annuncia nuove restrizioni se la situazione non migliora

Le limitazioni potrebbero includere regole più rigide sulle mascherine, restrizioni sui raduni privati, orari di coprifuoco e limitazioni all’acquisto di alcolici ...

Mortalità 40 volte maggiore nei pazienti ematologici con Covid

Lo indica la Società italiana di ematologia (Sie), promotrice di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Hematology: “I ...

Le limitazioni potrebbero includere regole più rigide sulle mascherine, restrizioni sui raduni privati, orari di coprifuoco e limitazioni all’acquisto di alcolici ...Lo indica la Società italiana di ematologia (Sie), promotrice di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet Hematology: “I ...