Coronavirus | Ricciardi | “Stiamo pensando di portare quarantena da 14 a 10 giorni con un solo tampone | come fa la Germania”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) All’ipotesi di ridurre lada quattordici a dieci“ci stiamo, sulla base delle evidenze scientifiche di questo momento particolare. Lasecondo noi può essere ridotta a diecisi fa in Germania, con uninvece di due tamponi. È qualcosa che stiamo consigliandoconsiglieri scientifici del ministro Speranza e spero che il Governo lo prenda in considerazione”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24 Walter, membro del comitato esecutivo dell’Oms e consulente del ministro della Salute. “È un’ipotesi che può essere presa in considerazione, deve essere valutata poi attentamente dal Cts e poi può essere in ...