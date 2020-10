Coronavirus | Ricciardi lancia l’allarme contagi | “Ne rischiamo 16mila al giorno | gli ospedali si stanno di nuovo riempiendo”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Se questo trend di crescita deicontinua, “casi in un, assolutamente sì, come in questo momento ha la Francia, o anche la Spagna e Gran Bretagna che hanno fatto gli stessi nostri errori. Purtroppo questa seconda fase della sottovalutazione dell’epidemia è un fatto troppo generale“: lo ha affermato a SkyTg24 Walter, consigliere del ministro della Salute per l’emergenzae ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica di Roma. “Quello che si è verificato da giugno in poi è un raddoppio dei casi ogni mese. Avevamo 200 casi, poi 400, poi 800, poi 1600 e adesso stiamo a oltre 4mila casi. Quindi ...