Coronavirus | regole da rispettare | tamponi e stili di vita sani

(Di venerdì 9 ottobre 2020) In questi giorni stiamo assistendo purtroppo ad un aumento dei contagiati da. L’aumento dei contagi riguarda il nostro Paese, ma in misura più sensibile il resto del mondo e in particolare alcuni stati europei, come Regno Unito, Belgio, Francia, Spagna e Germania. Ora, i dati vanno letti e rispettati in valore assoluto. È bene però fare anche qualche considerazione. Durante la prima ondata i, anche in Italia, erano riservati ai soli sintomatici. Ora la cerchia si é allargata anche agli asintomatici se pensiamo a quelli effettuati per il tracciamento dei focolai o a quelli realizzati di ritorno dalle vacanze o da viaggi in paesi a rischio.Inoltre bisogna osservare i numeri in periodi più estesi, così si edi andare incontro a elementi di disturbo. ...