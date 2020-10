Coronavirus, per la Svizzera Campania, Sardegna e Veneto sono zone rosse (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Confederazione elvetica aggiunge altre tre regioni alla Liguria. Dal 12 ottobre, chi torna da queste aree d'Italia dovrà mettersi in quarantena. Aumento dei casi nel Paese: 1487 nelle ultime 24 ore, il cantone più colpito è il Ticino Leggi su repubblica (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Confederazione elvetica aggiunge altre tre regioni alla Liguria. Dal 12 ottobre, chi torna da queste aree d'Italia dovrà mettersi in quarantena. Aumento dei casi nel Paese: 1487 nelle ultime 24 ore, il cantone più colpito è il Ticino

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - HuffPostItalia : Il coronavirus può sopravvivere sulla pelle per nove ore, diventa inattivo con l'alcol - petergomezblog : #Coronavirus, Scozia chiude tutti i locali per 2 settimane. Più di 14mila casi in Uk, oltre 10mila in Spagna. Recor… - Emergenza24 : RT @danieledann1: ??Ministero degli Esteri: Rilasciate le informazioni aggiornate sulle norme valide sia per Cittadini Italiani in rientro d… - mrboh78 : #Islanda #Italia #u21 rinviata per #coronavirus. 3 a 0 a tavolino per la #Juventus e 1 punto di penalizzazione per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Tamponi e quarantene: ecco le regole per viaggiare al tempo del coronavirus Il Sole 24 ORE Come funziona Immuni. E cosa fare in caso di notifica

Tutti i segreti dietro all'app "addormentata": nonostante i sette milioni di download, in molti non sanno ancora come usarla concretamente ...

Una scultura per il San Jacopo: il ringraziamento dell'artista Diego Sarti agli operatori sanitari

Domani mattina l'artista quarratino Diego Sarti consegnerà alla dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore del presidio ospedaliero San Jacopo, alla presenza ...

Tutti i segreti dietro all'app "addormentata": nonostante i sette milioni di download, in molti non sanno ancora come usarla concretamente ...Domani mattina l'artista quarratino Diego Sarti consegnerà alla dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore del presidio ospedaliero San Jacopo, alla presenza ...