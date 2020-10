Coronavirus, parla l’infettivologo Galli: “Calcio a rischio? Non è da escludere la possibilità di fermarsi” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Anche il mondo del calcio fa i conti con il Coronavirus.La seconda ondata della pandemia da Covid-19, preoccupa il virtù del netto aumento dei casi in Italia. A tal proposito è intervenuto l’infettivologo del Sacco di Milano, Massimo Galli, che ha commentato il nuovo Dpcm emanato dal Governo nazionale che prevede una ulteriore stretta sui comportamenti quotidiani: mascherine all’aperto; chiusura di bar e ristoranti anticipata alle ore 23 e a questo si aggiunge il problema legato al mondo dello sport.VIDEO Juventus-Napoli, Pirlo e l’incubo Coronavirus: “Caso Genoa? Vi dico la mia”L’esperto, che ha avuto una nomination per l’Ambrogino d’oro, una benemerenza del Comune di Milano per la sua attività in prima linea nell’emergenza Covid-19, proprio per quanto riguarda ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) Anche il mondo del calcio fa i conti con il.La seconda ondata della pandemia da Covid-19, preoccupa il virtù del netto aumento dei casi in Italia. A tal proposito è intervenuto l’infettivologo del Sacco di Milano, Massimo, che ha commentato il nuovo Dpcm emanato dal Governo nazionale che prevede una ulteriore stretta sui comportamenti quotidiani: mascherine all’aperto; chiusura di bar e ristoranti anticipata alle ore 23 e a questo si aggiunge il problema legato al mondo dello sport.VIDEO Juventus-Napoli, Pirlo e l’incubo: “Caso Genoa? Vi dico la mia”L’esperto, che ha avuto una nomination per l’Ambrogino d’oro, una benemerenza del Comune di Milano per la sua attività in prima linea nell’emergenza Covid-19, proprio per quanto riguarda ...

