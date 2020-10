Coronavirus: oltre 338.000 casi nel mondo nelle ultime 24 ore, un record (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Europa resta sotto osservazione la Francia, che ha superato di nuovo la soglia di 18mila positivi in 24 ore, anche se in lievissima contrazione rispetto al giorno precedente, mentre le vittime dono state 76 Leggi su firenzepost (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Europa resta sotto osservazione la Francia, che ha superato di nuovo la soglia di 18mila positivi in 24 ore, anche se in lievissima contrazione rispetto al giorno precedente, mentre le vittime dono state 76

petergomezblog : #Coronavirus, Scozia chiude tutti i locali per 2 settimane. Più di 14mila casi in Uk, oltre 10mila in Spagna. Recor… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, 3.678 nuovi casi: mai così tanti contagi da metà aprile | Record di oltre 125mila tamponi… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Gran Bretagna oltre 17mila casi in 24 ore. 18mila in Francia: altre 4 città in “massima allerta”. S… - Francesco_Riz : RT @MediasetTgcom24: Covid, nuovo record di contagi nel mondo: oltre 338mila casi in 24 ore #coronavirus - augusto_amato : Coronavirus, in Gran Bretagna oltre 17mila casi in 24 ore. 18mila in Francia: altre 4 città in “massima allerta”. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus, in Gran Bretagna oltre 17mila casi in 24 ore. 18mila in Francia: altre 4 città in… Il Fatto Quotidiano Caos vaccini antinfluenzale: il Piemonte si tutela acquistando oltre un milioni di dosi

Le categorie protette, quindi non corrono il rischio di restare senza”. Quest’anno - come conseguenza della pandemia da Covid 19, in un inverno in cui si teme la così detta “seconda ondata” -, sono ...

Coronavirus: oltre 338.000 casi nel mondo nelle ultime 24 ore, un record

ROMA – Si aggrava l’emergenza coronavirus nel mondo con oltre 338mila casi registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), segnalando che le vittime sono ...

Le categorie protette, quindi non corrono il rischio di restare senza”. Quest’anno - come conseguenza della pandemia da Covid 19, in un inverno in cui si teme la così detta “seconda ondata” -, sono ...ROMA – Si aggrava l’emergenza coronavirus nel mondo con oltre 338mila casi registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha confermato l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), segnalando che le vittime sono ...